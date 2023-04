Poetin woont misviering orthodox Pasen bij

De Russische orthodoxe kerk viert een week na de katholieke kerk Pasen. In de Christus Verlosserkathedraal in Moskou vond vannacht een druk bijgewoonde middernachtmis plaats, geleid door patriarch Kirill.

Ook president Vladimir Poetin was aanwezig. Enkele maanden terug liet hij de viering voor orthodox Kerstmis nog aan zich voorbijgaan. Poetin vierde toen alleen in de Verkondigingskathedraal in het Kremlin.