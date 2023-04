Wielertoeristen botsen frontaal op motorrijder: twee zwaargewonden, onder wie schepen, afgevoerd naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde in de smalle Vijfstraat in Pittem. De Damse schepen Christoph De Sutter werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. — © if/Google Street View

Een wielertoeriste van WTC Olympia uit Sijsele (Damme) is zondagvoormiddag frontaal op een motorrijder in de Vijfstraat in Pittem gebotst. De vrouw (55) werd weggeslingerd tegen schepen Christoph De Sutter (49), die in dezelfde groep fietste. Zowel De Sutter als de vrouwen raakten beiden ernstig gewond. Ze werden net als de lichtgewonde motorrijder (55) naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht.

Het ongeval vond even na 10.30 uur in de landelijke Vijfstraat in Pittem plaats. Zo’n twintig fietsvrienden van WTC Olympia uit Sijsele bij Damme genoten er van hun wekelijkse zondagrit. Twee motorrijders reden er in tegenovergestelde richting, bij het kruisen kwam het tot een harde aanrijding.

“De wegkapitein had de motorrijders gezien en riep naar de fietsers dat ze moesten opletten. Maar een of meerdere leden van de wielertoeristenclub weken toch van hun baan af”, zegt politiecommissaris Luc Verbeure. “We onderzoeken nog hoe het tot een aanrijding kon komen. Er stond alvast een hevige zijwind op de plaats van het ongeval.”

Weggeslingerd

Vermoedelijk hebben de twee de waarschuwing niet gehoord en/of werden ze verrast door de wind. Volgens secretaris Geert De Lille botste een wielertoerist, een vrouw, frontaal met de motorrijder. “Ik reed zelf niet in die groep”, zegt hij, “maar volgens enkele leden zou ze na de klap weggeslingerd zijn tegen een andere fietser. Beiden kwamen daarbij hard ten val.”

De tweede fietser is de Damse schepen Christoph De Sutter (49). Zowel hij als de 55-jarige vrouw uit Beernem liepen ernstige verwondingen op, maar verkeren niet in levensgevaar. De toegesnelde MUG en ambulance dienden meteen de eerste zorgen toe, vervolgens werden beide wielertoeristen naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht.

Moto getakeld

“Ze zouden hun partner zelf al gecontacteerd hebben, dus dat is goed nieuws. Maar welke letsels ze hebben opgelopen is nog niet gekend”, zegt secretaris De Lille. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) bevestigt het nieuws, maar wacht nog op meer informatie.

De motorrijder, een 55-jarige man uit Wevelgem, raakte lichtgewond. Ook hij werd voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Zijn motor belandde in de gracht en moest worden getakeld. De Vijfstraat werd na het ongeval een tijd afgesloten voor alle verkeer.