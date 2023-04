Bondscoach Domenico Tedesco komt nog eens terug op niet-selectie van Genk-spelers Trésor en Heynen: “Maar ik ga ze blijven observeren”

In gesprek met RTL sports geeft Tedesco nog wat extra duiding waarom er geen plaats was voor Genk-spelers Bryan Heynen en Mike Trésor. Head of Football Dimitri De Condé kon niet begrijpen waarom zijn spelers niet opgenomen waren in de selectie en sprak destijds over “een gebrek aan respect”.

“Voor mij is de zaak volledig afgesloten”, is Tedesco eerlijk. Maar ik ben ook in clubverband trainer geweest en ik weet dat het een goed teken is wanneer een speler van jouw club voor de nationale ploeg opgeroepen wordt. Als dat dan niet gebeurt, dan is het normaal dat er teleurstelling heerst. Maar zoals ik eerder zei: als een fan en lid van de club, vind je natuurlijk dat je eigen spelers genoeg kwaliteiten hebben om deel uit te maken van de nationale ploeg. En dat is waar. Zij (Trésor en Heynen, red.) beschikken over de kwaliteiten om international te zijn. Ze zijn beiden heel goede spelers. Maar voor mij: ik moet een ploeg samenstellen. Zelfs wanneer het niet makkelijk is, moet ik hen afwegen tegenover andere individuen.”

“Wat Trésor betreft, is Leandro Trossard een van de concurrenten. Hij scoort en deelt assists uit bij Arsenal in bijna elke match (één goal en zeven assists, red). Daarnaast is er ook nog Yannick Carrasco, die in erg goede vorm verkeert. Het is dus geen makkelijke beslissing om te maken. Maar zowel Trésor als Heynen zijn onderdeel van mijn lijst. Ik zal ze samen met mijn team blijven observeren, zeker nu er voor Genk belangrijke wedstrijden aankomen in de play-offs. Het zal een moeilijke keuze worden in juni”, concludeert de bondscoach. In juni treden de Duivels aan tegen Oostenrijk en Estland in de EK-kwalificatiecampagne.