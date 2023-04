Voormalig Anderlecht-middenvelder Sacha Kljestan had een gesprek met Romelu Lukaku: “Hij is diep teleurgesteld in Vanzeir”

Dante Vanzeir kent zijn straf intussen na zijn racistische opmerking eerder in een match met de NY Red Bulls tegen de San José Earthquakes: zes duels schorsing en een hersteltraject volgen. Maar in de situatie waarin Vanzeir nu verwikkeld is geraakt, daar kan Romelu Lukaku niet mee leven. Hij ging in gesprek met Sacha Kljestan, de Amerikaan met wie hij in 2010 en 2011 samen speelde bij paars-wit. Kljestan vertelde erover in een Amerikaanse talkshow.

“Ik sprak met Lukaku, mijn oude ploegmakker bij Anderlecht. Twee weken geleden werd hij nog racistisch bejegend door een aantal Juventus-fans. Momenteel is hij diep teleurgesteld in Dante Vanzeir. Hij verzekerde mij dat hij dit voorval tijdens de volgende bijeenkomst van de Rode Duivels zal bespreken. Een ploegmaat die zoiets zegt, wil hij eerlijk gezegd niet in de kleedkamer. Hij is een leider bij Inter en bij de Belgische nationale ploeg”, aldus Kljestan, die het eveneens gehad heeft met racisme-voorvallen.

“Ik ben het beu dat we nog steeds over racisme moeten spreken in het hedendaagse voetbal. Om een krachtiger signaal uit te sturen, zou Vanzeir zwaarder geschorst moeten worden. Zes wedstrijden is voor mij te weinig. We zullen zien of Vanzeir (die tot dusver één cap wist te verzamelen bij de nationale ploeg, red.) zich weet te herintegreren in de groep. Het is aan de leidende spelers van de NY Red Bulls om die gesprekken met hem aan te knopen.”