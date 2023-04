Bestuurder rijdt in op wielertoeristen en pleegt vluchtmisdrijf, vrouw zwaargewond

In de Ter Doestraat in Brugge is zondagvoormiddag een auto ingereden op een groep wielertoeristen. Vier fietsers gingen tegen de vlakte en een vrouwelijk slachtoffer werd met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. De dader pleegde vluchtmisdrijf, maar is intussen gevat.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11 uur zondagmorgen. Een groep wielertoeristen genoot van het prachtige lentezonnetje en reed langs de Ter Doeststraat in Lissewege. Een wagen reed er evenwel plotseling in op de groep, waardoor vier fietsers tegen de vlakte gingen. Een wielertoeriste liep daarbij een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zij is evenwel niet in levensgevaar. De drie anderen bleven ongedeerd.

De bestuurder van de auto is na het ongeval nog kort even gestopt, maar is daarna gewoon doorgereden. De andere wielertoeristen konden nog een foto maken van de wagen, waardoor de politie de bestuurder even later kon klissen. Het onderzoek loopt.