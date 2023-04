Feestje voor 16de verjaardag eindigt in bloedbad: zeker 4 vier doden en meerdere gewonden na schietpartij in Alabama

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Dadeville, in de staat Alabama, zijn al zeker vier doden en meerdere gewonden gevallen. Dat melden Amerikaanse media.

Het dodelijke schietincident zou plaatsgevonden hebben omstreeks 22.30 uur zaterdagavond (zondag 5.30 uur Belgische tijd) in Dadeville, op ongeveer 70 kilometer van Montgomery, de hoofdstad van Alabama. Volgens de lokale pastoor Ben Hayes zijn de meeste slachtoffers tieners omdat de schietpartij plaatsvond op een verjaardagsfeestje voor een 16-jarige. Hij zei dat de schietpartij de kleine stad op zijn grondvesten heeft doen schudden.“Een van de jongemannen die werd gedood was een van onze steratleten en gewoon een geweldige jongen. Dus ik kende veel van deze studenten. Dadeville is een kleine stad en dit raakt iedereen in dit gebied,” zei Hayes tegen AP News.

Er zouden vier doden zijn en meerdere gewonden. Enkele Amerikaanse media spreken van 20 gewonden, maar dat aantal werd nog niet bevestigd.

Het is momenteel nog niet duidelijk of de dader(s) gevat is. Ook over de identiteit van de dader(s) of de slachtoffers is nog niets bekend.

Kay Ivey, gouverneur van Alabama, deelde op Twitter al haar medeleven mee. “Vanmorgen rouw ik met de mensen van Dadeville en mijn mede Alabamianen. Gewelddadige misdaad hoort niet thuis in onze staat, en we worden op de hoogte gebracht door de rechtshandhaving als er details bekend geraken.”

Volgens het Gun Violence Archive vonden in de Verenigde Staten in de eerste vijftien weken van 2023 minstens 163 zogenaamde massaschietpartijen plaats. Dat zijn schietpartijen waarbij, uitgenomen van de schutter, minstens vier mensen geraakt of gedood worden.

