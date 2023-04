De zege die KRC Genk nodig had, de zware nederlaag die Anderlecht kon missen als kiespijn. Paars-wit hield niet alleen een slechte repetitie met het oog op de terugmatch op AZ in de Conference League, de kans dat het nog in de Europe Play-offs geraakt is ook veel kleiner geworden. Toch kan het niet anders dan deze strategie blijven volgen.