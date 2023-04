16-jarige Jade Heida debuteert voor Club YLA tegen ex-ploeg AA Gent:“Ik wilde al beslissend zijn, maar moet vooral geduld hebben”

Zowel Club YLA als AA Gent leken na de interlandbreak niet in staat om voetballend het verschil te maken. Een 0-0-gelijkspel was het logische gevolg. “We konden ons niet dreigend genoeg tonen om aanspraak te maken op de drie punten”, geeft de 16-jarige Jade Heida toe. “Na een moeilijke eerste helft met veel balbezit in het middenveld, kwamen we wel scherp uit de kleedkamer. We slaagden er plots in om Gent weg te drukken, maar konden ons momentum niet vasthouden. De laatste pass ontbrak en we waren te onzuiver in de zestienmeter van Gent.”

“Uiteindelijk moet je dan kunnen leven met een 0-0-gelijkspel”, gaat Heida verder. “Maar achteraf overheerste de ontgoocheling wel. We waren naar Gent afgereisd met de vastberadenheid om te winnen. Als je dan met een 0-0 op de bus moet stappen is dat wel teleurstellend. Zaterdag krijgen we de kans om het op eigen veld weer recht te zetten. Deze week op training stomen we ons klaar zodat we onze supporters zaterdag de drie punten kunnen schenken.”

Debuut

Vrijdagavond kreeg de 16-jarige Jade Heida enkele uren voor de aftrap te horen dat ze voor het eerst in de basis mocht starten. “Ik nam de plaats in van Ludmila Matavkova, die ziek moest afzeggen. Of er wat stress bij kwam kijken? Ja hoor, ook wij Nederlanders hebben zenuwen (lacht). Het was wel eerder gezonde spanning, en ik werd goed gestuurd door de ervaren ploegmaats. In de beginfase van de match had ik het wat moeilijk om mijn ritme te vinden, maar naarmate de wedstrijd vorderde liep het steeds beter. Als aanvallende middenvelder had ik natuurlijk gehoopt om beslissend te kunnen zijn voor de ploeg, maar op mijn leeftijd moet ik vooral geduldig zijn.”

Jade Heida kwam in de jeugdreeksen uit voor thuisstad Terneuzen, waar ze werd weggeplukt door AA Gent. Ondertussen is ze aan haar derde seizoen bij Club YLA bezig. Ook vorig seizoen maakte ze deel uit van de A-kern, maar op haar vijftiende was ze nog te jong om officiële matchen te spelen. “De aanpassing was vooral op voetballend vlak niet te onderschatten. De snelheid ligt heel hoog en het gaat er heftiger aan toe. Vooral in de duels moet ik nog steviger worden, maar dat is op mijn leeftijd wel logisch. Voor de rest was het zeker geen cultuurshock om in België te komen voetballen. Al moet ik soms wel eens heel goed luisteren als bepaalde speelsters in dat sappige West-Vlaams dialect beginnen praten.”