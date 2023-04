MR wil gevangenen laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis: “Waarom moet de belastingbetaler hiervoor opdraaien?”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat gevangenen zelf financieel opdraaien voor hun verblijf in de gevangenis en dat wie thuis zit met een enkelband niet zomaar meer een uitkering van 100 euro per week krijgt. “Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moet opdraaien voor de wandaden van anderen.”

MR wil voor de verkiezingen van 2024 een reeks judiciële voorstellen op hun programma zetten. Voorzitter Bouchez lichtte enkelen daarvan al toe in een interview met de krant La Libre.

Zo hekelt de Franstalige liberaal de uitkeringen die personen met een elektronische enkelband krijgen terwijl ze hun straf uitzitten. “Als je in België met een elektronische enkelband thuis vastzit, krijg je elke week 100 euro van de FOD Justitie. Dus 400 euro per maand... omdat je niet in de gevangenis zit”, zegt hij. De toekenning van die uitkering wordt bepaald op basis van het inkomen van de bewuste persoon. “Meer er wordt geen rekening gehouden met hun vermogen. Dus veroordeelden die meerdere eigendommen hebben - die soms het gevolg zijn van criminaliteit - maar geen inkomen hebben, hebben recht op deze steun. Dit heeft geen zin...”

Voor Bouchez is het vrij simpel: schaf die 100 euro per week af. “Als de persoon niet in staat is om thuis voor zichzelf te zorgen, dan geen elektronisch enkelband.” Die mensen zullen dan in de toekomst volgens Bouchez naar de gevangenis moeten. En ja, dat kost meer. Dat weet de liberaal ook. “Maar mensen beschermen, de maatschappij beschermen, kost geld”, zegt hij. “Justitie heeft middelen nodig en wij geven geld aan gevangenen. Het is verbijsterend. De MR vindt juist dat de gevangenen een rekening moeten krijgen.”

Die rekening wil Bouchez invoeren in de vorm van “een onvoorwaardelijke schuld.” Wie geen inkomsten heeft, maar over vijf jaar wel werk heeft, kan dan beginnen afbetalen. “Ik zie niet in waarom belastingbetalers zouden moeten betalen voor de wandaden van anderen.”

“In België wordt veel gesproken over drugshandel: het geld dat met deze handel wordt verkregen, is ergens aangekomen. Het moet gebruikt worden om het verblijf in de gevangenis te betalen.”

(sgg)