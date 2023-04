Minstens 26 truffelzoekers gedood in Syrië bij aanslag door IS

Bij een aanslag door militanten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn zondag bij Hama, een dorp op het Syrische platteland, minstens 26 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een groep truffelzoekers. Dat melden het Syrische staatspersagentschap SANA, op basis van de politie, en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Onder de slachtoffers bevonden zich tien leden van de regeringsgezinde militie National Defence Forces (NDF), zegt het Observatorium. Truffelzoekers zijn bijzonder kwetsbaar voor landmijnen en aanslagen door IS. Heel wat mensen in Syrië trachten in hun levensonderhoud te voorzien door truffels te zoeken in de woestijn.

Nog volgens het Observatorium hebben milities van IS in Syrië de voorbije weken truffelzoekers ontvoerd of gedood. Hoewel de terreurgroep militaire en territoriale nederlagen heeft geleden in Syrië, blijft IS in verschillende delen van het land actief.