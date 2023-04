Influencer vraagt luchtvaartmaatschappijen grotere stoelen te maken voor plus-size reizigers: “Pijn en blauwe plekken door armleuningen”

Een Canadese influencer is een petitie gestart waarin ze aan luchtvaartmaatschappijen en de luchtvaartautoriteiten vraagt om actie te ondernemen zodat plus-size reizigers ook comfortabel het vliegtuig kunnen nemen. “Vliegen mag voor niemand een bron van ongemak, verlegenheid of discriminatie zijn, ongeacht zijn of haar gestalte.”