Terwijl Raul (9) in een met stenen verzwaarde sportzak op de bodem van het Gentse Houtdok lag, bleef moeder Yoana M. maandenlang de schijn ophouden. “Raul slaapt al.” Of: “Hij is net aan het voetballen”, stuurde ze familieleden wandelen. Tot ze plots toch brak. Reconstructie van een gruwelverhaal.