Tien militairen veroordeeld tot gevangenisstraffen van één tot tien jaar voor neerhalen vliegtuig nabij Teheran

De commandant van het verdedigingssysteem is veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij de orders van zijn superieuren naast zich neergelegd had door het vliegtuig neer te halen. Tien andere militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van één tot drie jaar, schrijft Mizan Online.

Op 8 januari 2020 werd een Boeing 737 van Ukraine International Airlines per ongeluk neergeschoten door het Iraanse leger, net na het opstijgen in Teheran. Alle 176 inzittenden kwamen om. Het ging om Oekraïners, Iraniërs, Canadezen, Afghanen, Britten en Zweden. Iran weet de crash aanvankelijk aan een technisch probleem, maar gaf uiteindelijk toe dat het vliegtuig per ongeluk uit de lucht werd gehaald.