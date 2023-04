LIGUE 1. AS Monaco doet goede zaak met vlotte zege, Matz Sels en Max Caufriez winnen

AS Monaco heeft zondagavond op de 31e speeldag van de Ligue 1 korte metten gemaakt met FC Lorient. De bezoekers dropen af met een duidelijke 3-1 nederlaag.

Voormalig Club Brugge-speler Krépin Diatta (14.) effende het pad voor de Monegasken, Aleksandr Golovin (27.) bracht de marge nog voor het halfuur op twee doelpunten verschil. Kevin Volland (55.) haalde de angel definitief uit de partij, terwijl de bezoekers niet verder kwamen dan een late eerredder op penalty via Ibrahima Kone (86.). Eliot Matazo kwam een kwartier voor tijd tussen de lijnen in het elftal van coach Philippe Clement.

Monaco doet goede zaken in het klassement van de Franse eerste klasse. Het bezet de vierde plaats met 61 punten en nadert tot op twee punten van als tweede gerangschikte Lens van Loïs Openda. Openda en co verloren zaterdag de topper bij koploper PSG met 3-1.

Straatsburg en Clermont boeken driepunter

Straatsburg en Clermont hebben zondagnamiddag een zege laten noteren op de 31e speeldag in de Ligue 1. Straatsburg, met Matz Sels tussen de palen, triomfeerde met 3-1 tegen Ajaccio. Clermont, met Max Caufriez in de defensie, was Angers de baas met 2-1.

Kevin Gameiro (26.) opende in Straatsburg de score vanop de penaltystip voor de gastheer. In een geanimeerde slotfase vielen er nog drie doelpunten: Habib Diarra (71.) verdubbelde de voorsprong, Mickael Barreto (76.) bracht de spanning terug door Matz Sels te vloeren. Yuito Suzuki (89.) nam in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de laatste twijfels weg.

Op hetzelfde moment boog Clermont, met Caufriez in het hart van de verdediging, een 0-1 achterstand nog om in een 2-1 overwinning. De thuisploeg beëindigde de ontmoeting overigens met negen spelers. Onder meer Neto Borges (ex-Genk) pakte een rood karton.

Clermont prijkt inmiddels op de elfde positie in de rangschikking van de Franse eerste klasse met 43 punten. Straatsburg begeeft zich in de gevarenzone, op de zeventiende plaats met 29 eenheden.