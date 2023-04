Eén dode en twee zwaargewonden na crash op A12: “Mercedes-bestuurder deed roekeloze inhaalmanoeuvres”

Het ongeval gebeurde rond 18 uur ter hoogte van de aansluiting van de buitenring naar de A12 richting Antwerpen. Volgens de Federale Politie kwamen drie voertuigen om een onbekende reden in botsing. Brandweer, MUG en vier ziekenwagens snelden ter plaatse. Voor één van de inzittenden kwam echter alle hulp te laat. Het gaat om een 73-jarige man uit Brussel. De twee andere bestuurders werden met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

De weg is ter hoogte van het knooppunt Strombeek afgesloten. Er wordt geadviseerd om om te rijden via de E19.

Volgens een getuige van het ongeval is de bestuurder van een witte Mercedes tijdens roekeloze inhaalmanoeuvres aan hoge snelheid beginnen slippen en zo op verschillende auto’s geknald. “Ik heb de bestuurder uit het wrak kunnen helpen”, vertelt hij. “Andere mensen liepen naar de andere voertuigen. Voor de bestuurder van een Nissan Micra konden we helaas niets meer doen. Hij moet op slag dood geweest zijn.”

Roekeloos rijgedrag

Het parket Halle-Vilvoorde wil zich voorlopig niet uitspreken over roekeloos rijgedrag. “De Mercedes reed volgens een aantal getuigen wel iets te snel en is ook meteen drie rijstroken opgeschoven”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Vast staat intussen wel dat deze bestuurder – een 20-jarige man – het ongeval ook veroorzaakt heeft. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om te bepalen in welke volgorde de aanrijding is gebeurd. Naast de Mercedes waren er een Audi en de Nissan met daarin het dodelijke slachtoffer betrokken. De vraag is of hij eerst in de Audi geknald is of dat hij meteen op de Nissan is gereden. De voertuigen zijn namelijk weggeslingerd door de impact. De bestuurster van de Audi werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de Mercedes raakte maar licht gewond.”