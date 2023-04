Actie in gevangenis van Namen na agressie op cipier

In de gevangenis van Namen is zondagochtend een cipier met geweld aangevallen door een gedetineerde. Daarop hebben de cipiers besloten het werk neer te leggen tot zondag 22.00 uur. Maandag staan andere acties gepland. Dat heeft de socialistische vakbond CGSP gemeld.

De cipier kreeg meerdere klappen en werd met een vork in het schouderblad gestoken. De man liep een open wenkbrauw en meerdere bloeduitstortingen in het aangezicht en over zijn lichaam op.

Geschokt door de gebeurtenissen besliste het penitentiair personeel het werk te beperken tot het uitdelen van de maaltijden en medicijnen. Maandag staan ​andere acties op het programma. Daarover wordt ‘s ochtends beslist, aldus vakbondsafgevaardigde Arnaud Henin.

Woensdag was er al een 24 urenstaking in de gevangenis van Namen om de overbevolking en de veiligheidsrisico’s aan de kaak te stellen.