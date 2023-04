Sassuolo deelt Juventus tik uit in strijd om Europees voetbal

Juventus heeft zondagavond op de 30e speeldag in de Serie A kostbaar puntenverlies geleden bij Sassuolo. De Oude Dame ging met 1-0 ten onder.

Gregoire Defrel (64.), van de bank gehaald aan het begin van de tweede helft, kroonde zich tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de confrontatie.

Juve, dat eerder dit seizoen 15 punten in mindering kreeg opgelegd door frauduleuze constructies bij spelerstransfers, hinkt momenteel achter de feiten aan met het oog op Europees voetbal volgend seizoen. Het staat pas zevende op de ranglijst van de Italiaanse eerste klasse met 44 punten.

Het is wel nog steeds Europees actief in de Europa League en verdedigt aankomende donderdag een 1-0 voorsprong op het veld van Sporting Lissabon in de terugwedstrijd van de kwartfinales.