Ginette (76) trapte net zoals velen in val van Whatsapp-oplichters: Vooruit lanceert plan om internetfraude aan te pakken

Internetfraude neemt zulke grote proporties aan dat het parket in West-Vlaanderen besliste om zaken onder 2.500 euro niet langer te vervolgen. Regeringspartij Vooruit wil de parketten nu ontlasten en één centrale dienst oprichten. Deze week dient ze daarover in de Kamer een resolutie in. “Dergelijke oplichters zijn ontzettend gewiekst”, zegt slachtoffer Ginette, die dacht dat ze haar dochter 8.000 euro had gestort.