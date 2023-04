Onderhandelingen over fiscale hervormingen beginnen weer, maar socialisten en liberalen staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar

De regering begint aan haar onderhandelingen over de fiscale hervormingen, en het is duidelijk dat 1 mei eraan zit te komen. Socialisten zetten hoger in op een vermogensbelasting. Al komen ze daarmee – opnieuw – lijnrecht tegenover de liberalen. “Het moet nu vooral vooruitgaan”, zegt Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere. “Zodat de mensen het voor de verkiezingen al in hun portemonnee voelen.”