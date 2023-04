Minstens één soldaat gedood bij poging om ontvoerde Nieuw-Zeelandse piloot te bevrijden in Indonesië

In de Indonesische provincie West-Papoea is minstens één Indonesische soldaat om het leven gekomen bij een aanval van separatistische rebellen. Militaire bronnen hebben het over zes doden, de rebellen spreken van negen doden, tientallen anderen zijn vermist. De soldaten probeerden een Nieuw-Zeelandse piloot te bevrijden die sinds februari gegijzeld wordt door de rebellen.

Een groep van zo’n 36 Indonesische soldaten voerde zaterdag een missie uit in het district Nduga toen aanvallers van het West Papua Liberation Army het vuur openden. De Indonesische legerleiding heeft bevestigd dat daarbij één persoon gedood werd. Volgens militaire rapporten die journalisten konden inkijken, kwamen echter minstens zes mensen om het leven, terwijl 21 anderen het oerwoud konden in vluchten, en negen militairen vastgehouden worden door de rebellen. Die verklaren dan weer dat ze negen elitesoldaten doodden.

De Indonesische soldaten waren op zoek naar Phillip Mehrtens, een Nieuw-Zeelandse piloot voor de Indonesische luchtvaartmaatschappij Susi Air, die in februari gevangen werd genomen nadat hij in Nduga landde. Hij zou er met een klein vliegtuig vijftien bouwvakkers komen ophalen die een gezondheidscentrum bouwden, maar doodsbedreigingen hadden gekregen van de rebellen. Vijf inzittenden werden vrijgelaten, voordat rebellen het vliegtuigje in brand staken.

De rebellengroep verspreidde kort na de ontvoering beelden van Mehrtens. — © via Reuters

De piloot werd gevangengenomen “voor de onafhankelijkheid van Papoea”, als deel van de strijd om “Papoea te bevrijden”, volgens de rebellen. In een video die ze verspreidden kort na de ontvoering, werd Mehrtens opgedragen om te zeggen dat “Indonesië moet erkennen dat Papoea onafhankelijk is”.

Aangevallen toen ze lichaam wilden bergen

De Indonesische overheid probeerde de rebellen te overtuigen om Mehrtens vrij te laten, omdat dit de beste methode zou zijn voor zijn veiligheid, verklaarde minister Mohammad Mahfud in februari. Maar “de regering sluit andere inspanningen niet uit”, klonk het.

Zaterdag waren Indonesische troepen een gebied aan het uitkammen vlakbij waar de piloot en zijn gijzelnemers zich zouden bevinden, toen rebellen een soldaat neerschoten die in een vijftien meter diepe ravijn viel. Terwijl de soldaten zijn lichaam probeerden te bergen, zetten de rebellen een tweede aanval in. Dat heeft woordvoerder van het Indonesische leger Julius Widjojono tijdens een persconferentie gezegd.

Legerwoordvoerder Julius Widjojono zei tijdens een persconferentie dat geprobeerd wordt zowel de vermiste soldaten als de piloot te redden. — © AFP

Er is een reddingsoperatie opgezet om alle soldaten te evacueren, en de inspanningen om de piloot te redden worden opgedreven nu ze zijn locatie geïdentificeerd hebben, aldus Widjojono. De operatie wordt echter bemoeilijkt door zware regen, mist en verstoorde communicatie.

Onderhandelen met VN-bemiddeling

Volgens een woordvoerder van de rebellen, Sebby Sambon, had zijn groep aangeboden om over de piloot te onderhandelen met zowel de Indonesische als Nieuw-Zeelandse regering, maar werd geen antwoord ontvangen. In de plaats daarvan “vielen het Indonesische leger en de politie burgers aan”. De aanval op de soldaten zou uitgevoerd zijn als wraak voor de dood van twee rebellen bij een vuurgevecht met Indonesische troepen in maart. “De Indonesische regering moet stoppen met zijn militaire operatie in Papoea en bereid zijn om met onze leiders te onderhandelen, met bemiddeling van een neutrale derde partij van een agentschap van de Verenigde Naties.”

De rebellengroep is intussen bereid om de eis dat Indonesië de onafhankelijkheid van het gebied zou erkennen te laten vallen, en staat open voor dialoog, klonk het eerder deze maand.

De spanningen in de regio lopen de laatste jaren op, nadat de inlijving bij Indonesië in 1969 na een controversiële stemming al decennialang weerstand oproept.