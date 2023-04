In enkele dagen minstens 83 doden en 1.126 gewonden bij gevechten in Soedan, volgens WHO

Bij gevechten in Soedan zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds donderdag al zeker 83 mensen om het leven gekomen en meer dan 1.126 anderen gewond geraakt. Dat heeft de organisatie zondagavond in Genève meegedeeld.

Door de zware gevechten in Khartoem dit weekend zijn de ziekenhuizen in en rond de Soedanese hoofdstad overbelast, aldus de WHO. Veel van de negen ziekenhuizen die gewonde burgers opvangen, beschikken niet over voldoende bloedreserves, transfusievoorraden en ander medisch materiaal. Water- en stroomonderbrekingen en een gebrek aan brandstof voor de stroomgeneratoren van de ziekenhuizen bemoeilijken de operaties nog. Er is ook een tekort aan gespecialiseerd personeel zoals anesthesisten.

De voorbije dagen is in Soedan het lang aanslepende conflict tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, aanvoerder van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces), geëscaleerd. De strijdkrachten van beide kampen maken gebruik van zware artillerie, tanks en luchtaanvallen. Verwacht wordt dat door de aanhoudende gevechten in dichtbevolkte stadswijken de dodentol nog verder zal oplopen.