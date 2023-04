G7 waarschuwt tegen gewelddadige verandering van internationale orde

De landen van de G7 hebben in het licht van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne en de groeiende machtshonger van China gewaarschuwd tegen elke poging om met geweld de internationale orde te veranderen.

“We zullen elke eenzijdige poging om de status quo met geweld te verbreken, afweren”, verklaarde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi maandag bij het begin van het overleg tussen de G7-buitenlandministers over de situatie in de Indo-Pacific. China probeert zijn machtspositie in die regio uit te breiden, ook militair.

We zullen “de wereld laten zien dat de G7 vastbesloten is om de internationale orde op basis van de rechtsstaat te handhaven”, aldus Hayashi in het Japanse Karuizawa.

De bijeenkomst van de zeven grote industrielanden duurt nog tot dinsdag.