Ruim 100.000 Walen en Brusselaars werken in Vlaanderen

Ruim 100.000 Walen en Brusselaars – respectievelijk 45.448 en 55.992 – pendelden in 2022 naar Vlaanderen. — © Peter Hilz

Ruim 100.000 Walen en Brusselaars – respectievelijk 45.448 en 55.992 – pendelden in 2022 naar Vlaanderen om er hun brood te verdienen. Dat meldt Le Soir maandag.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal Waalse werknemers met 15,3 procent. De daling lijkt echter neer te komen op een terugkeer naar de normale situatie, na een piek die aan het einde van de coronacrisis werd opgetekend.

Het aantal Brusselaars dat voor het werk naar Vlaanderen trok, zit tegenover 2021 dan weer in de lift (+ 4,9 procent). Sinds 2017 trekken meer dan 50.000 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de grens met Vlaanderen over om er te gaan werken. Ter vergelijking: 34.022 Vlamingen maken de omgekeerde trip naar Wallonië en maar liefst 267.423 Vlamingen komen in de hoofdstad werken.