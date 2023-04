China “observeerde” Amerikaans oorlogsschip in Straat van Taiwan en behoudt “hoog alarmniveau”

China heeft de passage van een Amerikaanse oorlogsschip in de Straat van Taiwan naar eigen zeggen geobserveerd. Het land claimt die zeestraat, en beschuldigt de Verenigde Staten ervan een mediagevecht te voeren.

“De troepen behouden permanent een hoog alarmniveau, en verdedigen met vastberadenheid de soevereiniteit en nationale veiligheid, de vrede en de regionale stabiliteit”, aldus woordvoerder Shi Yi van het Chinese leger.

De Amerikaanse marine stuurde de USS Milius naar eigen zeggen door de strategisch interessante Straat van Taiwan “in overeenstemming met het internationale recht”. Vorige week voer de destroyer ook al door de Zuid-Chinese Zee, wat door China toen ook werd veroordeeld.

De spanning tussen China en Taiwan is erg groot. China voerde onlangs nog drie dagen lang militaire oefeningen uit rond Taiwan. Die waren een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten, waar zij onder andere sprak met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy.

China stelt dat het sinds 1949 in feite zelfstandige eiland Taiwan nog altijd onderdeel van China is, en probeert de eilandstaat op internationaal vlak te isoleren. De VS erkennen Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar zijn wel de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier van het eiland.

© via REUTERS

© AFP