Minder dan één procent van de mensen die in het stelsel van SWT zitten, het vroegere brugpensioen, geraakt nog aan werk, zo blijkt uit een onderzoek van professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Maar Roni Teniers (64) uit Begijnendijk is een uitzondering: hij werkte van de vijf jaar in SWT meer dan twee jaar bij Aquafin. “Ik was nog niet versleten.”