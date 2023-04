Revolutionaire megaraket Starship maakt straks (waarschijnlijk) eerste testvlucht: “Misschien succesvol, maar opwinding gegarandeerd”

Het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX wil maandag om 15 uur Belgische tijd een eerste testvlucht met de megaraket Starship uitvoeren. De lancering zal plaatsvinden op de lanceerbasis Starbase, in het zuiden van Texas, en zal aandachtig worden gevolgd door de hele sector. Op termijn is het de bedoeling dat de revolutionaire raket commerciële ruimtemissies naar de maan en Mars mogelijk maakt.

Het zijn spannende dagen in de ruimtevaart. Na de succesvolle lancering van de Juice-raket vorige vrijdag, is het vandaag (normaliter) de beurt aan Starship, het paradepaardje van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Met een lengte van 120 meter is de raket de grootste die ooit gelanceerd wordt.

LEES OOK. Nu is het wel gelukt: Europese ‘Juice’-ruimtesonde naar Jupiter gelanceerd

Het gaat voor alle duidelijkheid slechts om een testvlucht. Als alles goed gaat, zal de Starship deze namiddag (Belgische tijd) bemanningsloos de lucht in worden geschoten vanop de lanceerbasis Starbase, in het zuiden van Texas. Drie minuten nadien zou de booster, bijgenaamd Super Heavy, zich moeten afscheiden en neerstorten in de Golf van Mexico. De bovenste trap zou dan nog een rondje rond de aarde vliegen. Verwacht wordt dat hij anderhalf uur na de lancering in de Stille Oceaan verdwijnt nabij Hawaï.

© AFP

Mars

De testvlucht is een belangrijke stap in het proces richting einddoel: mensen naar Mars brengen. Elon Musk, de Amerikaanse eigenaar van SpaceX, wil met zijn Starship de ruimtevaart commercialiseren. De raket zou plaats bieden aan 100 “toeristen”. In een eerste fase zou vooral de maan als bestemming worden voorzien, maar op lange termijn hoopt Musk een menselijke kolonie te planten op Mars. Als brandstof wordt daarom gebruikgemaakt van methaan, een gas dat op Mars kan aangemaakt worden waardoor het ook mogelijk zou zijn om terug naar de aarde te reizen.

LEES OOK. Wonen op Mars? Deze Vlaming deed het al (een beetje): “Je vergeet welke dag van de week het is en je gaat je vervelen” (+)

Het is de eerste keer dat de twee trappen van de Starship samen de lucht in zullen worden gekatapulteerd. De bovenste trap werd eerder al getest. In 2021 slaagde de raket er na vijf pogingen eindelijk in om veilig te landen. De 70 meter grote booster, die de onderste trap van de raket vormt en de raket veel hoger moet stuwen, werd nooit eerder getest. De kans dat de testvlucht niet helemaal slaagt, is dan ook relatief groot. Maar bij SpaceX zijn ze daarop voorbereid, de ingenieurs willen vooral veel leren uit deze testvlucht. Ook als de raket ontploft, hoeft dat dus geen ramp te betekenen. Musk nuanceerde zelf al de verwachtingen op Twitter: “Misschien succesvol, maar opwinding gegarandeerd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Herbruikbaar

Of hij nu ontploft of, zoals gepland, neerstort in de zee, sowieso zal de raket volledig verloren gaan. Ook dat moet op termijn anders. SpaceX is van plan onderdelen van de Starship in de toekomst te hergebruiken. En dat is absoluut revolutionair in de ruimtevaart. Op die manier zouden de kosten van de raket naar schatting met factor 10 verminderd worden waardoor SpaceX een enorm commercieel voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie.

LEES OOK. Is er leven mogelijk op ijsmanen van Jupiter? Zo moet ruimtemissie de geheimen van de planeet prijsgeven

De waarde van de Starship herleiden tot iets puur commercieels, zou evenwel niet correct zijn. Ook de wetenschap kijkt nieuwsgierig toe hoe de megaraket het ervan af brengt. Door zijn grootte en draagkracht – de raket kan 150 ton aan – zou de Starship namelijk ook geschikt zijn voor het vervoer van zwaar ruimtemateriaal zoals satellieten.

Het is nog even afwachten of de lancering deze namiddag effectief kan plaatsvinden. Onvoorziene weersomstandigheden of technische euvels kunnen nog altijd roet in het eten gooien. In dat geval zal de lancering worden uitgesteld naar morgen of overmorgen.