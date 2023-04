Oekraïne vreest controle over eigen luchtruim te verliezen: “De Russen zullen elke stad in puin leggen”

De Oekraïense luchtmacht vreest dat het land tegen mei de controle over het eigen luchtruim zal verliezen. Als dat gebeurt, zou dat aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het tegenoffensief dat Oekraïne in de komende weken zou willen lanceren.

Bij het begin van de invasie in februari 2022 gingen de meeste experts ervan uit dat Rusland de controle over het Oekraïense luchtruim snel zou veroveren, maar het Oekraïense luchtafweergeschut en Oekraïense gevechtsvliegtuigen bleken een taaiere tegenstander dan gedacht. Uit de gelekte Amerikaanse documenten over de situatie in Oekraïne blijkt nu echter dat het land amper nog over S-300 AA-raketten beschikt, en haar voorraad tegen 2 mei volledig zou kunnen uitputten.

Volgens kolonel Yoeri Ihnat, een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht, zou Rusland op enkele weken een doorbraak aan het front kunnen forceren als de Oekraïense luchtverdediging het begeeft. “Als we de strijd om de lucht verliezen, zullen de gevolgen kritiek zijn. De Russen zullen elke stad in puin leggen, zoals ze dat ook in Syrië hebben gedaan. Onze kerncentrales zullen ook kwetsbaar zijn. En we zullen het moeilijk krijgen om onze troepen aan het front te beschermen.”

Het Oekraïense luchtafweergeschut maakt nu voor ongeveer 90 procent gebruik van Buk- en S-300-raketten, technologie die nog dateert uit het Sovjet-tijdperk. Volgens Ihnat is het echter steeds moeilijker om die voorraden aan te vullen, aangezien ze enkel door Rusland geproduceerd worden. Tot op heden leverde Slovakije uit haar bestaande voorraden aan Oekraïne, maar die voorraden dreigen op te raken.

Strategische shift

Het effectieve en wijdverspreide Oekraïense luchtafweergeschut zorgde ervoor dat Rusland sinds het begin van de invasie amper gebruik kon maken van gevechtsvliegtuigen. Daardoor moest het Russische leger voor bombardementen (op langere afstand) overwegend gebruikmaken van kruis- en ballistische raketten, die duur zijn en niet doeltreffend genoeg om een doorbraak in de oorlog te forceren.

Als het Oekraïense luchtafweergeschut de Russische luchtmacht echter niet langer aan de grond kan houden, dreigt een belangrijke strategische shift in het conflict. De Oekraïense overheid heeft van het aanvullen van de voorraden dan ook één van haar meest dwingende en dringende prioriteiten gemaakt.