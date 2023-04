Na fietsongeval op tramsporen waarbij Tom Waes meerdere breuken opliep: “We vinden maar geen oplossing voor probleem”

Tom Waes heeft vier ribben gebroken, plus zijn sleutelbeen. Lelijk gevallen met zijn fiets, en dat is de schuld van de Antwerpse tramsporen. Volgens cijfers van het UZ Gent is liefst een op vier fietsongevallen in de stad te wijten aan tramrails. In 2021 stierf er zelfs een tramspoorfietser. “Fiets én tram zijn aan een revival bezig. Maar de oplossing om ze te laten samenleven, die vinden we maar niet.”