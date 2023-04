Ruim 3.000 gevangenen vrijgelaten in Myanmar in kader van boeddhistisch nieuwjaar

Als de gevangenen de wet opnieuw overtreden, “zullen ze hun straf moeten uitzitten, met een bijkomende straf”, aldus de communicatieafdeling van het leger. In de verklaring wordt niet gemeld of de amnestie geldt voor tegenstanders van de junta of voor journalisten die gevangen zijn genomen in het kader van hun verslaggeving over de staatsgreep.

Sinds de militaire coup op 1 februari 2021, waarbij de democratisch verkozen leider Aung San Suu Kyi werd gearresteerd, treedt het leger hardhandig op tegen dissidenten. Volgens een plaatselijke ngo zijn sindsdien meer dan 21.000 mensen gearresteerd, onder wie 170 journalisten.

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben het hardhandig optreden van de junta al meermaals aan de kaak gesteld. Zij staan ook kritisch tegenover de geleverde amnestie, omdat zij de vrijlating zien als een mogelijkheid om plaats te maken voor nieuwe gevangenen en om chaos te creëren in de gemeenschappen.