Dan toch niet allemaal op hetzelfde moment: twee (niet-cruciale) wedstrijden op laatste speeldag Jupiler Pro League alsnog verplaatst

Volgens het reglement moeten nochtans alle wedstrijden van de slotspeeldag op hetzelfde tijdstip gespeeld worden, vanwege de sportieve belangen. Vroeger waren dat zelfs alle duels van de laatste twee speeldagen. Uitzonderingen kunnen enkel als het niet meer om cruciale wedstrijden gaat en dat is het geval bij STVV tegen Antwerp en Seraing-Westerlo. Dat laatste duel wordt zaterdag afgewerkt op een nog aan te duiden uur, Sint-Truiden en Antwerp kijken elkaar zondagnamiddag om 13.30 uur in de ogen. De overige zeven wedstrijden worden zondagavond om 18.30 afgetrapt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

STVV heeft dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen en ziet zijn seizoen zondag ten einde komen, terwijl Antwerp al langer zeker is van deelname aan de Champions’ Play-off. Westerlo is sinds de nederlaag van Anderlecht op het veld van Racing Genk zeker van deelname aan de Europe Play-off, Seraing kan de laatste plaats en de degradatie niet meer ontlopen.