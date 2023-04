Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk roepen op tot “onmiddellijk staakt-het-vuren” in Soedan, dodentol al opgelopen tot 97

De Amerikaanse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag opgeroepen tot een “onmiddellijke beëindiging” van het geweld in Soedan. Daarbij zijn volgens de meest recente cijfers al minstens 97 doden gevallen.

“Al onze partners geloven sterk in de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren en de hervatting van besprekingen”, aldus de Amerikaanse minister Antony Blinken na een ontmoeting met zijn Britse ambtsgenoot James Cleverly. Die besprekingen vonden plaats in Japan, waar de zeven rijkste industrielanden deze week samenzitten in het kader van een G7-top.

Er heerst volgens Blinken een grote internationale bezorgdheid over het geweld in Soedan. Daar is de voorbije dagen het lang aanslepende conflict tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, aanvoerder van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces), geëscaleerd. De strijdkrachten van beide kampen maken gebruik van zware artillerie, tanks en luchtaanvallen.

Blinken deed daarom op de G7-top een oproep “voorrang te geven aan vrede, de gevechten te beëindigen en te onderhandelen”. “Dat is wat het Soedanese volk wil en verdient”, klonk het. “De Soedanezen willen dat de militairen terugkeren naar hun kazernes. Ze willen democratie. Ze willen een regering bestuurd door burgers. Soedan moet opnieuw die weg op”, aldus nog Blinken.

Het geweld in Soedan heeft inmiddels al aan minstens 97 mensen het leven gekost, meldt het Soedanese Artsensyndicaat. Volgens dat Artsensyndicaat zijn er ook talrijke gewonden gevallen. Niet alle dodelijke slachtoffers zitten in de dodentol, aangezien volgens het syndicaat heel wat mensen niet naar het ziekenhuis konden gaan.