Buskruit aangetroffen in huis van man die bom gooide naar Japanse premier

In het huis van de man die verdacht wordt achter de explosie te zitten tijdens een speech van de Japanse premier Fumio Kishida, is buskruit gevonden. Dat melden lokale media.

De politie heeft zondag gedurende meer dan acht uur het huis van de 24-jarige verdachte doorzocht. Het gebied rond zijn woning werd ook tijdelijk geëvacueerd, uit voorzorg voor mogelijke explosies. Bij de huiszoeking heeft de politie alleszins buskruit aangetroffen, aldus lokale media. De politie wil echter nog geen officiële verklaring geven over de huiszoeking.

Kishida was zaterdagochtend in de prefectuur Wakayama in het westen van Japan om er een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij te steunen. Net voor hij in een lokale vissershaven een toespraak wou aanvatten, weerklonk een luide knal. Kishida moest in allerijl geëvacueerd worden, maar raakte niet gewond. Intussen heeft hij zijn werkzaamheden hervat.

In juli 2022 kwam Shinzo Abe, de voorganger van Kishida, om het leven toen hij werd neergeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Sindsdien werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.