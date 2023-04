Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt erkent dat zijn uitspraken over werkende vrouwen “onhandig” waren

Clerfayt (DéFI) kreeg vrijdag kritiek van coalitiepartners PS en Ecolo voor zijn verklaringen over de slechte tewerkstellingscijfers van vrouwen. “Vele vrouwen zitten in een mediterraans model, of het nu om Italianen, Marokkanen of Turken van afkomst gaat. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen”, verklaarde hij op LN24.

“Ik heb me misschien een beetje onhandig uitgedrukt, maar dat betekent niet dat men niet over de realiteit mag spreken”, zei hij maandag. “Ik heb misschien niet de juiste woorden gebruikt”, aldus de DéFI-minister, die betreurde dat sociale normen ervoor zorgen dat veel vrouwen niet aan de arbeidsmarkt deelnemen. “Als we een tewerkstellingsgraad van 80 procent willen bereiken, is het wenselijk dat vrouwen even veel aan de arbeidsmarkt deelnemen als mannen, en dat de emancipatie van de vrouwen en hun volledige deelname aan de arbeidsmarkt aangemoedigd wordt”, vervolgde Clerfayt.

De minister verwees maandag naar internationale studies en de Hoge Raad voor Werkgelegenheid die stellen dat de tewerkstellingsgraad van de vrouwen in het Brussels Gewest veel lager ligt dan die van de mannen omdat de deelnamegraad van de vrouwen, en vooral die van vreemde origine, veel zwakker is dan die van de mannen. “Het zijn sociale normen die ervoor zorgen dat de taakverdeling binnen het gezin, onder meer de zorg voor de kinderen, ongelijk verdeeld is. Dat geldt in alle lagen van de bevolking. Men moet een bepaalde bevolkingsgroep dus niet stigmatiseren, integendeel”, aldus nog Bernard Clerfayt.