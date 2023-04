VS voeren raid uit op leider van Islamitische Staat in Syrië: “Waarschijnlijk gedood”

Amerikaanse troepen hebben maandag in het noorden van Syrië een aanval uitgevoerd op een leider van de jihadistische groepering Islamitische Staat. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen in Europa en het Midden-Oosten en is “waarschijnlijk” gedood, zo maakte het Amerikaanse leger bekend.

De raid, die deel uitmaakte van een reeks Amerikaanse aanvallen die Islamitische Staat moeten onthoofden na de nederlaag van de groepering in Syrië in 2019, werd uitgevoerd in een gebied dat wordt gecontroleerd door pro-Turkse gewapende groepen in Noord-Syrië.

Twee andere “gewapende individuen” werden gedood bij de aanval, volgens een verklaring van het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Centcom gaf de identiteit van de IS-leider niet vrij. Bij de operatie zijn geen burgers of leden van de Amerikaanse strijdkrachten gedood of gewond geraakt, aldus dezelfde bron.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat een uitgebreid netwerk van bronnen in de regio heeft, “vonden er tijdens de raid gewelddadige botsingen plaats, waarbij twee projectielen gericht waren op het gebouw waarin een IS-lid verbleef.” Die laatste en twee andere strijders werden gedood, klinkt het.

Begin april kondigde het Amerikaanse leger aan dat het IS-leider Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri, die verantwoordelijk is voor aanslagen in Europa, had gedood in Syrië.