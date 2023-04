Politiecommissaris die met 109 per uur geflitst werd in bebouwde kom na afscheidsfeestje, krijgt geen straf: “Een jammerlijk voorval”

Commissaris op rust Eric Naudts (67) is maandag veroordeeld door de politierechter. In de zomer van vorig jaar werd hij met 109 kilometer per uur aan de Watersportbaan geflitst, waar hij 50 per uur mocht. Door zijn blanco strafblad en verdienstelijke carrière kreeg hij de gunst van de opschorting.

LEES OOK. Politiecommissaris (67) geflitst tegen 109 km per uur, vlak na zijn eigen afscheidsfeestje: “Er was geen verkeer”

“Een jammerlijk voorval.” Zo omschreef de rechter de feiten. Na een carrière van veertig jaar hing Eric Naudts eind juli zijn kepie aan de haak. Hij was een gerespecteerde commissaris, onder meer bij de hondenbrigade, de interventiedienst en de anti-overlastbrigades van de lokale politie.

Net op zijn laatste werkdag werd Naudts eind juli vorig jaar aan de Watesportbaan om 21.45 uur geflitst. De commissaris was onderweg naar huis na een afscheidsfeest. Hij reed 109 kilometer per uur terwijl je daar 50 per uur mag. Naudts moest zijn rijbewijs onmiddellijk 15 dagen inleveren.

De commissaris stond maandag voor de politierechter. Door zijn blanco strafblad en onberispelijke reputatie gaf die hem de gunst van de opschorting. Dat houdt in dat hij schuldig werd verklaard, maar geen straf krijgt. “U was ook al 15 dagen uw rijbewijs kwijt, dat volstaat”, sprak de rechter.

Geen alcoholtest

De snelheidsovertreding haalde vorig jaar ook het federaal parlement. Oppositielid Ortwin De Poortere van Vlaams Belang vroeg aan minister Annelies Verlinden waarom Naudts niet moest blazen. Dat laatste is nochtans gebruikelijk wanneer een bestuurder wordt tegengehouden.

“Op basis van het onderzoek van de dienst intern onderzoek wordt de verantwoordelijke hoofdinspecteur van de verkeersdienst er op aangesproken dat een alcoholcontrole aangewezen was. De korpschef meent dat dit voldoende is”, was het schriftelijk antwoord van de minister.

Naudts ontkende stellig gedronken te hebben. Iets wat zijn advocaat maandag nogmaals in de politierechtbank herhaalde. “Zijn afscheidsfeestje was één met taart en koffie en daar werd geen alcohol geserveerd”, pleitte advocaat Bart Raes. “Mijn cliënt is ook een geheelonthouder.”

Topagenten

Het is niet de eerste keer dat topagenten van het Gentse politiekorps in opspraak komen voor verkeersovertredingen. Zo botste toenmalig hoofdcommissaris Steven De Smet in 2013 met een dienstwagen van de Gentse politie. Hij was onder invloed en werd veroordeeld door de rechter.

Het incident met Naudts gebeurde op plek waar toenmalig korpschef Peter De Wolf in 2009 achter het stuur kroop met enkele glazen op. Hij knalde tegen een geparkeerde auto, probeerde zijn rol te verdoezelen en moest daarop ontslag nemen. De Wolf Werd eveneens veroordeeld.

LEES OOK. Snelheidsovertreding van politiecommissaris op rust haalt federaal parlement: “Waarom moest hij geen ademtest afleggen?”