Sega biedt 706 miljoen euro voor eigenaar van Angry Birds

Concreet heeft Sega 9,25 euro per aandeel geboden. Het gaat om een bonus van ongeveer 19 procent in vergelijking met de slotkoers vorige week vrijdag. Volgens het Japans gamingbedrijf kadert het bod binnen zijn langtermijndoelstelling om uit te breiden op het gebied van mobiele videogames, een “snel groeiende markt” met een “bijzonder hoog potentieel”, aldus Haruki Satomi, CEO van Sega.

Het Japanse bedrijf staat al bekend voor zijn franchise rond ‘Sonic the Hedgehog’. Satomi is naar eigen zeggen “overtuigd dat de combinatie van de merken, figuren, fanbase, bedrijfscultuur en functionaliteit van beide bedrijven aanzienlijke synergieën zal opleveren”. Hij voelt zich “gezegend” om de overname aan te kondigen, klinkt het in een persbericht.

In 2009 lanceerde Rovio de mobiele videogame Angry Birds, die wereldwijd een groot succes kende en fors uitbreidde, met onder meer bioscoopfilms en themaparken. De laatste jaren is de groei van Angry Birds, waarbij spelers boos kijkende vogels op varkens moeten afvuren, weliswaar gestagneerd. Rovio, dat ongeveer 500 werknemers telt, slaagde er ook niet in een nieuwe hype op de markt te brengen.

Vorig jaar noteerde het Finse bedrijf een omzet van 317,17 miljoen euro en een nettowinst van ongeveer 31 miljoen euro. In januari ontving Rovio een bod ter waarde van 683 miljoen euro van de Israëlische Playtika Holding Group, maar zette de gesprekken vorige maand stop, zo schrijft persbureau Reuters.

Sega mikt nu op een verkoop begin mei en een voltooiing van de overname in het derde kwartaal. Het Japanse bedrijf krijgt daarbij ook ‘Beacon’ in handen, een technologisch platform voor mobiele spellen.