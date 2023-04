Verlaten wagen hangt met voorwielen boven kanaal, maar ongeval is uitgesloten

Langs de René Vermandelstraat is maandagochtend een personenauto aangetroffen die met de voorwielen een stuk over de kade van het kanaal Gent-Terneuzen hing. Zonder nummerplaten en met de ramen open, lijkt dit een voertuig dat snel in het kanaal moest verdwijnen.

De auto is achtergelaten op het einde van de René Vermandelstraat, een wat verlaten plek waar normaal enkel wat fietsers of vissers langskomen.

Na een melding kwam maandagochtend de politie ter plaatse, maar het blijft nog steeds een open vraag waarom dit voertuig daar achtergelaten werd en half over de kade hing. Een gewoon ongeval of een mislukt manoeuvre wordt uitgesloten. Er zijn aanwijzingen dat het over een mislukte poging gaat om een gestolen wagen of een voertuig dat bij een misdrijf was betrokken, in het kanaalwater te dumpen.

De nummerplaten waren verwijderd en enkele raampjes waren open. Dat kan helpen om een wagen sneller te laten vollopen en te doen zinken. De auto kwam echter met het chassis vast te zitten op de kaaimuur.

Het parket van Oost-Vlaanderen nam het onderzoek over van politiezone Puyenbroeck en liet de wagen gerechterlijk takelen.