Begraaf uw onderbroek eens in de tuin: nieuwe campagne onderzoekt bodems in Vlaanderen

ONDERbroek ONDERgronds, met die nieuwe campagne roept plattelandsvereniging Landelijke Gilden op om onderbroeken in de tuin te begraven en ze daar twee maanden te laten zitten. De vereniging wil zo het bodemleven en de bodemkwaliteit in Vlaamse tuinen onderzoeken. Maandag werden de eerste vijf onderbroeken door leerlingen van basisschool Ter Elst in Steenhuffel onder de grond gestoken.

Bedoeling is om een witte onderbroek of ander stuk stof in een kuil van ongeveer 10 centimeter diep te steken. Belangrijk is dat het om 100 procent katoen gaat: in katoen zit namelijk koolstof, en dat is voedsel voor de kleine beestjes die ondergronds leven, zoals pissebedden, spinnen, mieren, duizend- en miljoenpoten, kevers en schimmels en bacteriën. Stukje bij beetje breken zij zo het katoen van de onderbroek af, waardoor die meer en meer verdwijnt in de bodem.

“Na twee maanden mag je de onderbroek weer opgraven”, vertelt Marleen Van der Velden, medewerker bij Landelijke Gilden. “Hoe meer er weg is van de onderbroek, hoe meer beestjes hun werk hebben gedaan en hoe beter het gesteld is met je bodem. Als de onderbroek nog intact is, betekent het dat je bodem nog wat extra leven kan gebruiken.”

De 25 kinderen van het vierde leerjaar kregen maandag hulp van tuinarchitect en presentator Bartel Van Riet, die ambassadeur is van de campagne. Deze week worden nog onderbroeken begraven in onder meer Galmaarden, Peer, Berchem, Zele en Deerlijk. Wie meedoet met de campagne, kan zich registreren via de website landelijkegilden.be/onderbroek.