Elf mensen sterven aan zonnesteek tijdens bijeenkomst met miljoen aanwezigen in India

In India zijn elf mensen overleden aan een zonnesteek tijdens een prijsuitreiking die zowat door een miljoen mensen werd bijgewoond. Dat hebben plaatselijke autoriteiten bevestigd.

Het incident vond plaats tijdens een prijsuitreiking in de omgeving van Mumbai. Er waren verschillende regeringsfunctionarissen aanwezig, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah. Volgens Indiase media werden naast de elf dodelijke slachtoffers ook twintig mensen in het ziekenhuis opgenomen, 300 anderen hadden eveneens symptomen van een zonnesteek. Op het moment van de prijsuitreiking was het zowat 38 graden en “zeer vochtig”, aldus de autoriteiten.

De oppositiepartij Congress Party beschuldigt de regering van nalatigheid, en eist een strafrechtelijk onderzoek na het incident. De deelstaatminister van Maharashtra heeft al beloofd de familieleden van de slachtoffers te vergoeden.

Hittegolven hebben in India sinds 2010 aan meer dan 6.500 mensen het leven gekost. Vorig jaar werden in het land verschillende temperatuurrecords gebroken. Door de hoge temperaturen zijn scholen en hogescholen in de oostelijke deelstaat West-Bengalen vanaf maandag voor een week gesloten, zo melden lokale media.