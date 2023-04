Pretparken krijgen minder Franstalige Belgen over de vloer tijdens paasvakantie

Verschillende pretparken kregen tijdens de paasvakantie minder Franstalige Belgen over de vloer. Dat blijkt maandag uit een rondvraag. In Franstalig België valt de vakantie sinds dit schooljaar pas in mei.

Onder meer Walibi merkte een verschil in het aantal Franstalige bezoekers tijdens de paasvakantie. “Ondanks de aanwezigheid van een Vlaams publiek en een toename van het aantal bezoekers tijdens het weekend, merken we dat het algemene bezoekersaantal lager lag dan wat voor deze periode werd verwacht.” Daar zat ook het slechte weer voor iets tussen. “Het bijzonder ongunstige weer is een factor die een belangrijke invloed heeft op de bezoekersaantallen. De weersomstandigheden van de afgelopen twee weken waren inderdaad niet erg bevorderlijk voor buitenactiviteiten”, klinkt het bij Walibi. Het pretpark zal ook tijdens de lentevakantie van Franstalig België geopend zijn: van 1 tot en met 14 mei.

Ook Plopsaland merkt een verschil. In Plopsaqua De Panne bestond 40 procent van de bezoekers vorig jaar uit Franstaligen. “Aangezien zij nu andere vakantieperiodes hebben, is het logisch dat we daar wat achterophinken. Dezelfde redenering is van toepassing op Plopsaqua Landen-Hannuit”, klinkt het bij Plopsa.

In Bobbejaanland speelde vooral het weer een grote rol in de bezoekersaantallen. “Als de regen wegblijft, zijn bezoekers zeer bereid om naar het park te komen. Bij regenweer valt dat tegen, maar dat wordt gecompenseerd op zonnige dagen. We merken dat we weer op het niveau zitten van voor de coronaperiode”, klinkt het.