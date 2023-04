Silvio Berlusconi uit intensive care, maar nog steeds in ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft de intensive care verlaten waar hij de afgelopen tien dagen heeft gelegen, maar hij blijft in het ziekenhuis in Milaan, zo hebben zijn artsen maandag bevestigd.

De 86-jarige mediamagnaat werd op 5 april opgenomen op de intensive care van het prestigieuze San Raffaele-ziekenhuis vanwege een longinfectie en chronische leukemie. “Zijn klinische toestand en de reactie op de behandeling laten toe dat Silvio Berlusconi naar een gewone ziekenhuisafdeling wordt overgebracht”, aldus de behandelende artsen. Hij blijft onder toezicht en de behandeling wordt voortgezet, voegden ze eraan toe.

Berlusconi, die tussen 1994 en 2011 driemaal premier was, is de afgelopen jaren in en uit het ziekenhuis geweest. Momenteel is hij senator en voorzitter van de rechtse partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de coalitieregering van premier Giorgia Meloni.