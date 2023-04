Voorzitter FC Barcelona verdedigt zijn club na beschuldigingen: “Nooit iets gedaan om sportief voordeel te bekomen”

De affaire barstte los toen Spaanse media berichtten dat Barcelona tussen 2001 en 2018 meer dan 7,3 miljoen euro zou hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Spaanse media suggereerden dat de Catalaanse topclub zo probeerde invloed te hebben op scheidsrechterszaken. De ethische commissie van de Europese voetbalbond UEFA liet intussen weten de zaak-Negreira te onderzoeken en ook het Openbaar Ministerie in Barcelona startte een procedure. Grote rivaal Real Madrid sloot zich aan bij het dossier als ‘benadeelde partij’.

LEES OOK. “Donkerste dagen ooit” voor het Spaanse voetbal door schandaal rond Barcelona, maar wat is er precies aan de hand?

Volgens Joan Laporta heeft zijn club “nooit iets gedaan om een sportief voordeel te bekomen”. Volgens hem gaat het om een “beschadigingsoperatie” tegen Barcelona.

© REUTERS

“Barcelona heeft nooit het doel of de intentie gehad om de competitie te vervalsen”, onderstreepte de voorzitter. De betalingen waren een gevolg van adviezen die de club in ruil kreeg. “Wij wonnen technisch advies in, zoals alle grote clubs doen, en dat gebeurde op een transparante manier, met de correcte financiële bewijzen.”

“Wij wonnen technisch advies in, zoals alle grote clubs doen, en dat gebeurde op een transparante manier, met de correcte financiële bewijzen” Joan Laporta - Voorzitter FC Barcelona

“Geen enkele beschadigingsoperatie zal ons ooit kunnen verhinderen dat wij een referentie blijven in de sportwereld”, verzekerde Laporta nog. “Wij zijn geliefd en bewonderd door miljoenen Catalanen en vele miljoenen meer over de hele wereld. Dit is een brutale aanval. Ons imago staat op het spel en beschuldigingen moeten hard gemaakt worden. Ik hoop dat we snel vrijgepleit zullen worden.”