Geen straf voor ex-ambulancier die door rood licht reed én alles filmde: “Gedaan wat iedereen zou moeten doen”

Een voormalig ambulancier uit Sint-Niklaas die met zijn privévoertuig door het rode licht reed om hulp te bieden bij een ongeval, is door de Sint-Niklase politierechtbank vrijgesproken. De man had de beelden van zijn dashcam zelf opgestuurd naar de politie. “Ik heb gehandeld zoals elke Belg zou moeten doen: mensen in nood helpen.”

Dat de man voor de rechter moest komen, had hij volledig aan zijn eigen optreden te wijten. Hij had namelijk een filmpje naar de politie gestuurd waarop duidelijk bleek dat hij met zijn eigen wagen op 23 november 2021 op het kruispunt van de Raapstraat met de Singel in Sint-Niklaas door het rode licht was gereden.

Ongeval

Maar tijdens de zitting legde de man uit waarom hij dat deed. “Ik was in die tijd beroepshalve aan het werk als ambulancier, maar was toen niet van dienst. In mijn eigen privéwagen heb ik wel altijd een uitgebreide EHBO-kit liggen om mensen te helpen. Op mijn dashbard staat ook een dashcam. Toen ik opmerkte dat er een ongeval was gebeurd, heb ik inderdaad enkele auto’s langs links ingehaald en ben ik door het rode licht het kruispunt opgereden”, vertelde de man.

“Daar was een fietsster door een vrachtwagen aangereden. Haar voet was verbrijzeld en het bloed gutste uit de wonde. Er was op dat moment nog geen ziekenwagen ter plaatse en het verkeer op het kruispunt stond helemaal stil. Ik heb gehandeld zoals elke Belg zou moeten doen: mensen in nood helpen. Toen mijn collega’s van de ambulance ter plaatse kwamen, heb ik hen nog wat geholpen. Nadien heb ik inderdaad het filmpje aan de politie bezorgd omdat de beelden mogelijk konden helpen om de omstandigheden van het ongeval verder uit te klaren.”

Vrijgesproken

Toch vond het openbaar ministerie dat de man zijn boekje te buiten was gegaan en werd een strenge straf gevorderd. Bovendien dienden de collega’s van de opgeroepen ziekenwagen ook nog een klacht in omdat zij meenden te zijn belemmerd in hun werk. Maar tijdens de zitting van de politierechtbank bleek dat die klacht door het parket geseponeerd werd. En ook de politierechter sprak de man over de hele lijn vrij.