Duiker uit Hasselt om het leven gekomen in duikput in Wallonië

Een lid van een Hasseltse duikclub is zondag om het leven gekomen tijdens een duiksessie in een steengroevemeer in Geldenaken. De afgelopen jaren hebben er nog twee andere duikers het leven gelaten op dezelfde plek.

Het parket van Waals-Brabant kwam ter plekke, maar besloot geen onderzoek te doen omdat het om een ongeval gaat, dat meldt hln.be. Meer informatie over het slachtoffer is voorlopig nog niet gekend.

De man trok zondagvoormiddag met twee collega-duikers naar de duikput van Dongelberg, een deelgemeente van Geldenaken (Jodoigne), vlak over de taalgrens in Waals-Brabant. Na ongeveer tien minuten kwamen de twee andere duikers weer boven, de derde bleef vermist. Na een zoektocht werd de man gevonden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden het slachtoffer niet meer reanimeren.

Het is niet de eerste keer dat er een dodelijk ongeval plaatsvindt in deze duikput. In april 2019 stierf er nog een vrouw na een duikongeval, in februari 2021 liet een ervaren duiker er het leven.