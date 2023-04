Terug naar Londen met ervaren gids Danijel Milicevic, assistent-coach van AA Gent: “Als je niet 100 procent bent, maak je geen kans”

Danijel Milicevic (37) was begin 2017 uiteraard van de partij toen AA Gent vriend en vijand verraste door Tottenham Hotspur uit te schakelen. “Het is ondertussen zes jaar geleden, maar het blijft een onvergetelijke ervaring en een hoogtepunt in de clubgeschiedenis”, aldus de gewezen middenvelder, die nu als assistent van Hein Vanhaezebrouck opnieuw een afspraak met de geschiedenis heeft in Londen.

“Natuurlijk word ik nog vaak aangesproken op die avond in Wembley. Het is ondertussen zes jaar geleden, maar het blijft een onvergetelijke ervaring en een hoogtepunt in de clubgeschiedenis”, aldus Milicevic, die nog altijd met veel respect over de Spurs spreekt. “Tottenham was toen een echt Europees topteam, dat ook op de tweede plaats stond in de Premier League. Ze bereikten niet toevallig met dezelfde groep ook nog de finale van de Champions League.”

De partij op Wembley werd een heuse slijtageslag, die ook de nodige schade aan lijf en leden veroorzaakte, herinnert Milicevic zich nog levendig. “Brecht Dejaegere en ik moesten toen zelfs geblesseerd de strijd staken. Daarom miste ik uiteindelijk ook de 1/8ste finale tegen Genk, maar het 2-2-gelijkspel was natuurlijk een fenomenaal eindresultaat waar we heel fier op mogen zijn.”

Danijel Milicevic zet Toby Alderweireld onder druk tijdens het historische 2-2-gelijkspel in Wembley. — © NurPhoto via Getty Images

“De coach was achteraf niet zo tevreden met onze prestatie (lacht), maar ik begrijp hem wel”, toont Milicevic begrip voor Hein Vanhaezebrouck, die zich zelfs verontschuldigde bij Tottenham-coach Mauricio Pochettino. “We waren die avond duidelijk heel erg onder de indruk van de omstandigheden. Ook de namen van de tegenstanders logen er niet om: Eriksen, Walker, Son en Kane… Ach, als je uiteindelijk tweemaal scoort, mag je toch best trots zijn.”

Genieten

Donderdag krijgen de Buffalo’s opnieuw de kans om Europese clubgeschiedenis te schrijven. “Het is ook zo lang geleden dat een Belgisch team zich kon plaatsen voor de halve finales van een Europees toernooi”, mijmert Milicevic, die dit AA Gent best wel in staat acht om door te stoten tot de halve finales van de Conference League. “West Ham is uiteraard torenhoog favoriet voor eindwinst, maar onze uitgangspositie is best wel goed.”

Toch wil Milicevic vooral dat de spelers van AA Gent donderdagavond niet vergeten te genieten, al hoeft niemand op cadeaus te rekenen. “Voetballen tegen een Engelse ploeg is sowieso een speciale ervaring. Als je niet 100 procent bent, maak je geen kans. Vergeet ook niet dat we niet zo’n grote spelerskern hebben als zij – wij kunnen geen kleppers als Antonio of Paqueta inbrengen.”

“Het is voor mij vooral bijzonder dat ik nu, zes jaar na Wembley, ook als assistent-coach van de partij mag zijn in het Olympisch Stadion van Londen” Danijel Milicevic

“Gelukkig hadden we na Mechelen toch drie dagen om die match in Londen voor te bereiden. Daarna volgt ook nog een belangrijk duel met het oog op de Champions’ play-offs tegen Oostende. Ach, de druk ligt sowieso bij West Ham. We willen gewoon graag iedereen verrassen. Als je wil winnen in Londen, moet je een unieke prestatie afleveren. Het is voor mij vooral bijzonder dat ik nu, zes jaar na Wembley, ook als assistent-coach van de partij mag zijn in het Olympisch Stadion van Londen. Gelukkig moet ik me nu geen zorgen meer maken om mijn knie.” (lacht)