Lancering van revolutionaire megaraket Starship van SpaceX uitgesteld

De megaraket Starship van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is maandag om 15 uur onze tijd niet zoals gepland de lucht ingeschoten op de lanceerbasis Starbase, in het zuiden van Texas. De eerste testvlucht is uitgesteld en zal vandaag niet meer plaatsvinden.

Volgens SpaceX-baas Elon Musk kan de lancering niet doorgaan door een “bevroren klep”. Het bedrijf zelf heeft het vaag over een “Stage 1-probleem”. “De raket wordt vandaag niet gelanceerd”, meldt SpaceX op Twitter. Er wordt nu gekeken naar een nieuw moment voor de lancering. Heel wat processen moeten opnieuw opgestart worden, dus die komt er niet meteen. Volgens SpaceX zal het minstens 48 uur duren voor een nieuwe poging ondernomen kan worden.

Het uitstel van de lancering is een tegenvaller, want wereldwijd werd er met grote interesse naar uitgekeken. De megaraket Starship, met een lengte van 120 meter, zou de grootste raket ooit zijn die de lucht ingeschoten zou worden.

De bedoeling was de Starship om 15 uur (Belgische tijd) bemanningsloos de lucht in te schieten vanop de lanceerbasis Starbase, in het zuiden van Texas. Drie minuten nadien zou de booster, bijgenaamd Super Heavy, zich moeten afscheiden en neerstorten in de Golf van Mexico. De bovenste trap zou dan nog een rondje rond de aarde vliegen. Verwacht werd dat hij anderhalf uur na de lancering in de Stille Oceaan verdwijnt nabij Hawaï.

Mars

De testvlucht is een belangrijke stap in het proces richting einddoel: mensen naar Mars brengen. Elon Musk, de Amerikaanse eigenaar van SpaceX, wil met zijn Starship de ruimtevaart commercialiseren. De raket zou plaats bieden aan 100 “toeristen”. In een eerste fase zou vooral de maan als bestemming worden voorzien, maar op lange termijn hoopt Musk een menselijke kolonie te planten op Mars. Als brandstof wordt daarom gebruikgemaakt van methaan, een gas dat op Mars kan aangemaakt worden waardoor het ook mogelijk zou zijn om terug naar de aarde te reizen.