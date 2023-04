Russische mijnen eisen steeds meer burgerslachtoffers: “Eén op de acht is een kind”

Nu de temperaturen milder worden en er meer landbouwwerkzaamheden zijn in Oekraïne, waarschuwen de Britse inlichtingendiensten voor het toenemende risico van landmijnen voor burgers. Er worden dagelijks incidenten gemeld, klinkt het in een update op Twitter. En vaak zijn kinderen het slachtoffer.

In totaal zijn al meer dan 750 burgers zijn al gedood of gewond geraakt door mijnen sinds het begin van de oorlog. In een op de acht gevallen was het slachtoffer een kind. Vooral de gebieden Cherson (in het zuiden) en Charkiv (in het oosten), die momenteel door Russische troepen worden bezet, worden getroffen.

Al sinds de start van de invasie gebruikt Rusland landmijnen. In maart vorig jaar waarschuwde Human Rights Watch al voor het gebruik van explosieven die iedereen in een straal van 16 meter kunnen doden of verwonden. “Deze wapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers en blijven nog jaren gevaarlijk”, klonk het toen al.

En nu de lente weer in het land treedt, vrezen de Britse inlichtingendiensten dat er nog meer burgers het slachtoffer van een landmijn zullen worden. De mijnen liggen verspreid in bossen en landbouwvelden. Vooral dat laatste kan een probleem worden nu landbouwers weer volop hun velden beginnen te bewerken. Sommige bronnen beweren dat de Russen de mijnen bewust op landbouwgrond hebben achtergelaten om zo de Oekraïense voedselproductie te ontregelen.

Wat vaststaat, is dat het nog lange tijd zal duren vooraleer Oekraïne weer mijnvrij is. Volgens het rapport van de Britse inlichtingendiensten zelfs “minstens 10 jaar”.