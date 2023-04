Leffinge/Oostende/Oostduinkerke

Kunstenaar William Sweetlove (73) is boos. Vandalen gooiden zijn beelden ter hoogte van de Onze Lieve-Vrouwekerk in Leffinge tijdens de nacht van zaterdag op zondag omver. De beelden maken deel uit van een overzichtstentoonstelling van de kleurrijke kunstenaar. “Ik voel me in de rug gestoken”, zegt de kunstenaar boos.