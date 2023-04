Thierry Henry en Samir Nasri reageren op gelekte racistische uitlatingen PSG-coach Galtier: “De spelers van Nice moeten hun mond durven opendoen als ze meer weten”

De Franse voetbalster die furore maakte bij Arsenal en FC Barcelona kreeg tijdens de nabeschouwing van de match PSG- Lens een vraag over de zaak Galtier. De presentator vroeg zich af waarom niemand aan de zijde van ‘Le Gym’ (de bijnaam van Nice) zich uitsprak over de beschuldigingen van racisme aan het adres van de toenmalige coach, die nu bij PSG op de bank zit. Galtier kwam onder vuur te liggen nadat hij de spelers van Nice zou hebben afgeraden om deel te nemen aan de ramadan. Verder zou hij ook een racistische boodschap overgebracht hebben aan Julien Fournier, toenmalig sportief directeur van de Zuid-Franse club: “Le Gym kan niet zoveel zwarten en moslims in het team hebben.”

Windstilte

De wereldkampioen van 1998 neemt geen genoegen met de korte verklaringen die Galtier en Nice gaven in een persbericht. “Er moet iemand zijn die kan uitleggen wat er gebeurd is. Ik begrijp dat het gaat om twee mensen die niet meer bij de club zijn, maar we hebben het wel over het imago van uw club.”

Henry is vooral teleurgesteld in de windstilte bij de Zuid-Franse voetbalclub. “Ik moet horen wat er aan de andere kant is gebeurd”, zegt Henry. “Ik heb veel mensen Galtier al zien verdedigen. Waarom gebeurt dat niet aan de andere kant?” De ex-Franse international heeft nochtans de indruk dat sommige personen bij Nice op het punt stonden een standpunt in te nemen. “De spelers wilden volgens mij praten en de coach (Didier Digard) ook. Op een persconferentie begon hij nog dat de waarheid aan het licht zal komen. Uiteindelijk keerde hij zich terug tot het standaard antwoord: ‘we concentreren ons op de match tegen Brest’. En waarom reageren de inwoners van Nice niet? Dit is toch een belangrijk, maatschappelijk onderwerp?”

Ramadan

Ook ex- Manchester City en Marseille speler, Samir Nasri, reageerde op de feiten. Op de set van Canal Football Club ergert hij zich vooral aan de debatten rond ramadan in het voetbal. Nasri vindt dat de beslissing om deel te nemen aan religieuze activiteiten binnenskamers moet blijven. “Waarom zou een coach willen weten of ik de ramadan doe? In mijn tijd werd die vraag nooit gesteld. Gaat een trainer ook naar katholieken met de vraag of ze mee vasten?”, bekritiseert de Fransman.

Samir Nasri tijdens zijn periode bij Manchester City. — © AFP

Hij vervolgde: “Een trainer weet wanneer het ramadan is en welke spelers moslim zijn. Als een speler niet goed presteert tijdens een match, haal je hem eruit. Waarom zou je dan direct insinueren dat de religie een oorzaak is? Sommige voetballers eten McDonald’s en andere ongezonde voeding, terwijl Benzema in zijn beste vorm is tijdens de ramadan.”