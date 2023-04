Leger aangevallen tijdens zoektocht naar ontvoerde piloot in West-Papoea: militairen gedood met oorlogswapens of pijl en boog

Volgens de eerste informatie uit legerrapporten waren er 36 elitesoldaten op een post in het heuvelachtige district Nduga, toen aanvallers van het West Papua Liberation Army, de gewapende vleugel van de Free Papua Movement, zaterdag een aanval uitvoerden. De legerpost was het basiskamp van waaruit de soldaten in de jungle op zoek gingen naar een vermiste piloot. Maar plots werden ze vanuit verschillende richtingen aangevallen door rebellen gewapend met zware geweren, maar ook met pijl en boog.

Ten minste zes militairen stierven en 21 anderen vluchtten de jungle in, volgens de militaire rapporten die door journalisten zijn ingezien. Een militaire woordvoerder bevestigde slechts één dode. Negen soldaten werden naar verluidt vastgehouden door de rebellen.

Maar gevreesd wordt dat het bloedbad nog veel groter is dan de legerleiding laat uitschijnen.

De militaire woordvoerder van Papoea, kolonel Herman Taryaman, zei dat de soldaten deel uitmaakten van een groep die op zoek was naar Phillip Mark Mehrtens, een Nieuw-Zeelandse piloot van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Susi Air die in februari door de rebellen werd ontvoerd.

De rebellen bestormden in februari een eenmotorig vliegtuig kort nadat het op een kleine landingsbaan in Paro in het afgelegen Nduga-district was geland en ontvoerden toen de piloot. Over zijn lot is weinig bekend.

“Het is nog steeds niet precies bekend hoeveel Indonesische soldaten zijn omgekomen of gewond zijn geraakt bij de aanval van zaterdag”, zei Taryaman. “We zijn nog steeds aan het zoeken, maar zware regenval, mistig weer en een gebrek aan communicatie hebben onze zoek- en evacuatiepogingen gehinderd.”

Rebellenwoordvoerder Sebby Sambom zei in een verklaring dat de strijders van de groep de aanval uitvoerden als wraak voor de moord op twee rebellen tijdens een vuurgevecht met Indonesische veiligheidstroepen in maart. Hij zei dat minstens negen leden van het Indonesische eliteleger zijn omgekomen bij de aanval van zaterdag.

Onderhandelen over piloot

Sambom drong er bij de Indonesische regering op aan haar militaire operaties in Papoea stop te zetten. Hij zei ook dat zijn groep had aangeboden om met zowel de Indonesische als de Nieuw-Zeelandse regering te onderhandelen over de vrijlating van de piloot, maar geen reactie had ontvangen.

Papoea werd in 1969 ingelijfd bij Indonesië na een door de VN gesteunde stemming die algemeen als een schijnvertoning werd gezien. Sindsdien sluimert er een opstand op laag niveau in de regio, die is verdeeld in Papoea en West-Papoea.

Het afgelopen jaar zijn de aanvallen van rebellen toegenomen, waarbij tientallen rebellen, veiligheidstroepen en burgers zijn omgekomen.